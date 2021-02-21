«Монпелье» — «Ренн»: счет 2:1, обзор голов

обыгралсо счетом 2:1 в матче 26 тура французской Лиги 1.

Победу хозяевам принес дубль форварда Стефи Мавидиди. Тежи Саванье не реализовал пенальти во втором тайме, так счет мог быть больше.

Футбол. Франция. Лига 1 Монпелье — Ренн 2:1 Голы: 1:0 Стефи Мавидиди (17'), 2:0 Стефи Мавидиди (27'), 2:1 Серу Гирасси (77') Монпелье: Йонас Омлин, Даниэль Конгре, Хилтон, Саломон Самбья, Николя Коцца, Гаэтан Лаборде, Тежи Саванье (Жорис Шотар, 56'), Жордан Ферри, Стефи Мавидиди (Петар Шкулетич, 86'), Флоран Молле, Elye Wahi (Арно Суке, 75') Ренн: Альфред Гомис, Дамьен Да Сильва (Жерзино Ньямси, 64'), Наиф Агер, Амари Траоре, Адриен Трюффер (Фет Мауасса, 61'), Бенжамен Буриго (Клеман Гренье, 61'), Стивен Н'Зонзи, Жонас Мартен (Эдуардо Камавинжа, 61'), Мартен Терье (Ромен дель Кастильо, 80'), Серу Гирасси, Жереми Доку Предупреждения: Тежи Саванье (23'), Дамьен Да Сильва (64'), Фет Мауасса (89')

Обе команды имеют по 38 очков. «Ренн» при этом занимает 6 место, «Монпелье» на восьмой позиции.