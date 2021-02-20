Источник: Сампаоли согласовал контракт с «Марселем»

Аргентинский тренервскоре возглавит, утверждает Sport Mediaset.

По данным источника, 60-летний специалист согласовал контракт на 2,5 года с французским клубом.

К «провансальцам» Сампаоли присоединится после завершения чемпионата Бразилии, где сейчас он тренирует «Атлетику Минейру». Его контракт с бразильским клубом рассчитан до июня нынешнего года.

Напомним, что до последнего времени «Марселем» руководил португалец Андре Виллаш-Боаш. Что касается Сампаоли, аргентинец известен по работе в сборных Аргентины и Чили, а также в испанской «Севилье».