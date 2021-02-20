«Сент-Этьен» — «Реймс»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью св домашнем матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, которая прошла в Сент-Этьене, завершилась со счетом 1:1.

Гости вышли вперед на 72-й минуте усилиями Эль-Билаля Туре. Хозяева отыгрались за минуту до конца основного времени благодаря голу Шареля Аби.

Футбол. Франция. Лига 1 Сент-Этьен — Реймс 1:1 Голы: 0:1 Эль Билал Туре (72'), 1:1 Шарель Аби (89') Сент-Этьен: Джесси Мулен, Ароль Мукуди, Pape Abou Cisse, Мигель Трауко, Матьё Дебюши, Махди Камара (Зеду Юссуф, 79'), Иван Неу, Дени Буанга, Люка Гурна-Дуат (Адиль Аушиш, 46'), Вахби Хазри (Арно Норден, 46'), Антони Модест (Шарель Аби, 59') Реймс: Предраг Райкович, Ваут Фас, Гислейн Конан, Маршал Манетси, Томас Фоке, Дерек Кутеса (Мусса Думбия, 59'), Арбер Зенели (Эль Билал Туре, 60'), Валон Бериша, Натанаэль Мбюкю, Морету Кассаман, Булайе Диа (Mouhamadou Drammeh, 80') Предупреждения: Натанаэль Мбюкю (79'), Мусса Думбия (88')

В турнирной таблице Лиги 1 «Реймс» занимает 13-е место (30 очков), а «Сент-Этьен» — 14-е (30 очков).