АПЛ. Мерсисайдское дерби, «Арсенал» примет «МанСити»

С 19 по 22 февраля в английской Премьер-лиге пройдут матчи английской Премьер-лиги.

«Вулверхэмптон» — «Лидс» 1:0

«Вулверхэмптон» одержал победу над «Лидсом» в домашнем матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Молине», завершилась со счетом 1:0.

Ключевым стал эпизод, произошедший на 64-й минуте, когда автоголом отметился Иллан Меслье.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон — Лидс 1:0 Гол: 1:0 Иллан Меслье (автогол) (64') Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Конор Коди, Ромен Сес, Леандер Дендонкер, Рубен Невеш, Хонни (Фернандо Марсал, 60'), Нелсон Семеду, Жоау Моутинью, Педру Нету, Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 87'), Адама Траоре Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Лиам Купер, Стюарт Даллас, Pascal Struijk, Tyler Roberts, Рафаэл Диас, Джек Харрисон (Элдер Кошта, 81'), Матеуш Клих (Эгзиян Алиоски, 81'), Джейми Шаклтон (Пабло Эрнандес, 66'), Патрик Бэмфорд Предупреждение: Педру Нету (90')

В турнирной таблице АПЛ «Вулверхэмптон» поднялся на 11-е место (33 очка), а «Лидс» опустился на 12-ю строчку (32 очка).

«Саутгемптон» — «Челси»

20 февраля, 15:30 мск

«Бернли» — «Вест Бромвич»

20 февраля, 18:00 мск

«Ливерпуль» — «Эвертон»

20 февраля, 20:30 мск

«Фулхэм» — «Шеффилд Юнайтед»

20 февраля, 23:00 мск

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»

21 февраля, 15:00 мск

«Астон Вилла» — «Лестер»

21 февраля, 17:05 мск

«Арсенал» — «Манчестер Сити»

21 февраля, 19:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»

21 февраля, 22:00 мск

«Брайтон» — «Кристал Пэлас»

22 февраля, 23:00 мск