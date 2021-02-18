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    Пирло: Мы хорошо подготовились, но настрой был неправильным

    Футбол Ювентус Футбол Италии Порту Португалия
    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал поражение от «Порту» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Андреа Пирло
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    Андреа Пирло

    «Трудно как-то реагировать на гол, пропущенный на второй минуте. Игроки потеряли уверенность, и это сказалось на нашей игре в последующие несколько минут.

    К счастью, нам удалось забить благодаря Кьезе. Теперь будем настраиваться на ответную встречу.

    "Порту" часто играет в таком ключе в Лиге чемпионов, но мы позволили им играть так, как они этого хотели. Нам надо было играть с мячом лучше и быстрее.

    "Порту" здорово закрывал свободные зоны в центре поля, и нам следовало лучше использовать фланги, но при медленной игре с мячом это сделать непросто.

    Мне кажется, мы хорошо подготовились, но настрой был неправильным.

    Когда пропускаешь на первых минутах, становится только сложнее, особенно когда играешь против такой команды, как "Порту", которая обороняется двумя компактными линиями и мало пропускает», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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