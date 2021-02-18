Бенфика — Арсенал Лондон. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (18.02.2021)

В 23:00 в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА начнётся матч

Составы команд:

«Бенфика»: Элтон Лейте, Lucas Verissimo, Ян Вертонген, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо, Джан-Лука Вальдшмидт, Диогу Гонсалвеш, Пицци, Юлиан Вайгль, Адель Таарабт, Darwin Nunez.

«Арсенал Лондон»: Бернд Лено, Эктор Бельерин, Габриэл, Седрик Суареш, Давид Луис, Букайо Сака, Даниель Себальос, Мартин Эдегор, Эмиль Смит Роув, Гранит Джака, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Календарь и таблица Лиги Европы

Предыдущий матч соперников: «Арсенал Лондон» — «Бенфика» 5:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:4.

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