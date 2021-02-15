Источник: Рамос уходит из «Реала»

Защитник «Реала»готов уйти из клуба, заявил корреспондент El Chiringuito Хосеп Педрероль.

«Он уходит. Осталось только узнать, когда Рамос сам об этом объявит и куда он в итоге перейдет», — сказал Педрероль.

Соглашение испанца с «Реалом» истекает летом нынешнего года. Он уже может вести переговоры о переходе с другими клубами.

Ранее сообщалось, что футболист провел переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом по поводу нового контракта и хочет остаться в команде.

Основным претендентом на игрока является «Пари Сен-Жермен», который предлагал ему трехлетний контракт.

Отметим, что El Chiringuito первым, например, сообщил об уходе из мадридского клуба Криштиану Роналду в 2018 году.