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    Источник: Рамос уходит из «Реала»

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    Защитник «Реала» Серхио Рамос готов уйти из клуба, заявил корреспондент El Chiringuito Хосеп Педрероль.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    «Он уходит. Осталось только узнать, когда Рамос сам об этом объявит и куда он в итоге перейдет», — сказал Педрероль.

    Соглашение испанца с «Реалом» истекает летом нынешнего года. Он уже может вести переговоры о переходе с другими клубами.

    Ранее сообщалось, что футболист провел переговоры с президентом клуба Флорентино Пересом по поводу нового контракта и хочет остаться в команде.

    Основным претендентом на игрока является «Пари Сен-Жермен», который предлагал ему трехлетний контракт.

    Отметим, что El Chiringuito первым, например, сообщил об уходе из мадридского клуба Криштиану Роналду в 2018 году.

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