«Вольфсбург» — «Боруссия» М: счет матча 0:0

В матче 21-го тура чемпионата Германиина своем поле сыграл вничью с менхенгладбахской

Встреча на «Фольксваген-Арене» в Вольфсбурге завершилась без забитых мячей.

Футбол. Германия. Бундеслига Вольфсбург — Боруссия М 0:0 Вольфсбург: Коэн Кастельс, Maxence Lacroix, Пауло Силва, Кевин Мбабу, Джон Энтони Брукс, Ренато Штеффен (Жоао Виктор, 80'), Боте Баку, Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Янник Герардт, Ваутер Вегорст Боруссия М: Ян Зоммер, Штефан Ляйнер, Рами Бенсебаини, Маттиас Гинтер, Нико Эльведи, Кристоф Крамер, Ларс Штиндль, Валентин Лацаро (Ханнес Вольф, 70'), Йонас Хофман (Брил Эмболо, 80'), Флориан Нойхаус, Алассан Плеа Предупреждения: Рами Бенсебаини (7'), Джон Энтони Брукс (11'), Алассан Плеа (79'), Брил Эмболо (85')

«Вольфсбург» занимает 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 39 очков. «Боруссия» с 33 очками располагается на 7-й строчке.

Следующий матч команда Оливера Гласнера проведет 19 февраля с «Арминией» на выезде. Коллектив Марко Розе днем позже примет «Майнц».