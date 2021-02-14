«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 30-й минуте забил шведский нападающий Александер Исак.
Футбол. Испания. Примера
Хетафе — Реал Сосьедад 0:1
Гол: 0:1 Александер Исак (30') Хетафе: Давид Сория, Эрик Кабако, Матиас Оливера (Энес Унал, 74'), Софьян Шакла, Дамиан Суарес (Такэфуса Кубо, 58'), Аллан Ньом, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович (Карлос Аленья, 59'), Хайме Мата (Анхель Родригес, 78'), Хуан Эрнандес (Франсиско Портильо, 74') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хосеба Сальдуа, Игор Субельдия, Ариц Элустондо, Начо Монреаль, Асьер Ильярраменди (Андер Гевара, 88'), Микель Мерино, Давид Сильва (Робен Ле Норман, 87'), Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа, 79'), Аднан Янузай (Порту Кристиан, 74'), Александер Исак (Карлос Фернандес, 79') Предупреждения: Софьян Шакла (43'), Хуан Эрнандес (71'), Франсиско Портильо (77'), Порту Кристиан (89'), Карлос Фернандес (90'), Андер Барренечеа (90')
В турнирной таблице Примеры «Реал Сосьедад» занимает пятое место (38 очков), а «Хетафе» — 13-е (24 очка).