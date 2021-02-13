«Наполи» — «Ювентус»: счет матча 1:0, обзор голов

Туринскийпотерпел выездное поражение от(0:1) в матче 22-го тура чемпионата Италии.

На 30-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Юве» за удар локтем со стороны Кьеллини в лицо Рахмани при подаче со стандартного положения.

Лоренцо Инсинье уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

Футбол. Италия. Серия А Наполи — Ювентус 1:0 Гол: 1:0 Лоренцо Инсинье (пенальти) (31') Наполи: Алекс Мерет, Мариу Руй, Никола Максимович, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Тьемуэ Бакайоко, Ирвин Лосано, Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 65'), Маттео Политано (Фабиан, 64'), Лоренцо Инсинье (Станислав Лоботка, 88'), Виктор Осимхен (Андреа Петанья, 75') Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Данило, Хуан Куадрадо (Алекс Сандро, 46'), Федерико Кьеза, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур (Деян Кулушевски, 72'), Федерико Бернардески (Уэстон Маккенни, 63'), Криштиану Роналду, Альваро Мората Предупреждения: Джованни Ди Лоренцо (23'), Джорджо Кьеллини (30'), Хуан Куадрадо (45'), Тьемуэ Бакайоко (56'), Адриен Рабьо (90')

Набрав 40 очков, команда Дженнаро Гаттузо поднялась на 4-е место в турнирной таблице Серии А и отстает на 2 очка от «Ювентуса», занимающего 3-ю строчку.