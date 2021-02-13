«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: счет матча 3:0, обзор голов

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от(0:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

На 21-й минуте в ворота «шпор» был назначен пенальти — Жезус отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где Хёйбьерг снес Илкая Гюндогана.

Родриго Эрнандес пробил с точки в левый от себя угол ворот и мяч от рук Льориса залетел в ворота.

На 50-й минуте Стерлинг протащил мяч по всей штрафной мимо нескольких соперников, после чего отпасовал низом на Гюндогана и тот ударом с близкой дистанции отправил мяч в ближний угол ворот «Тоттенхэма».

А на 66-й минуте Эдерсон далеко пробил от ворот к чужой штрафной, где Гюндоган оставил в дураках Санчеса и уверенно пробил низом мимо Льориса в угол ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Тоттенхэм 3:0 Голы: 1:0 Родриго Эрнандес (пенальти) (23'), 2:0 Илкай Гюндоган (50'), 3:0 Илкай Гюндоган (66') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган (Ферран Торрес, 69'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус (Рияд Марез, 79'), Филип Фоден Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Джафет Танганга, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Эрик Ламела (Гарет Бэйл, 72'), Лукас Моура (Мусса Сиссоко, 46'), Tanguy Ndombele (Деле Алли, 64'), Гарри Кейн Предупреждения: Бернарду Силва (29'), Эрик Ламела (65'), Эрик Дайер (77'), Бен Дэвис (90')

Команда Хосепа Гвардиолы продлила победную серию до 11 матчей в чемпионате и лидирует в турнирной таблице АПЛ с 53 очками. «Тоттенхэм» сохранил 8-ю строчку, имея в активе 36 очков.