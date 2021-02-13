ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио Мане и Дэниел АмартиЧемпион на коленях. «Ливерпуль» капитулировал за семь минут
  • 22:25
    • «Ман Сити» разгромил «Тоттенхэм», Гюндоган оформил дубль
  • 20:42
    • Россия обыграла Швецию в матче Евротура
  • 17:23
    • «Лестер» нанес поражение «Ливерпулю»
  • 21:58
    • Пенальти принес «Наполи» победу над «Ювентусом»
  • 20:54
    • Голы Дракслера и Кина помогли ПСЖ победить «Ниццу»
    Все новости спорта

    «Ман Сити» разгромил «Тоттенхэм», Гюндоган оформил дубль

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Тоттенхэм Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лондонский «Тоттенхэм» потерпел гостевое поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 24-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 21-й минуте в ворота «шпор» был назначен пенальти — Жезус отпасовал низом на левый край чужой штрафной, где Хёйбьерг снес Илкая Гюндогана.

    Родриго Эрнандес пробил с точки в левый от себя угол ворот и мяч от рук Льориса залетел в ворота.

    На 50-й минуте Стерлинг протащил мяч по всей штрафной мимо нескольких соперников, после чего отпасовал низом на Гюндогана и тот ударом с близкой дистанции отправил мяч в ближний угол ворот «Тоттенхэма».

    А на 66-й минуте Эдерсон далеко пробил от ворот к чужой штрафной, где Гюндоган оставил в дураках Санчеса и уверенно пробил низом мимо Льориса в угол ворот.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Сити — Тоттенхэм 3:0
    Голы: 1:0 Родриго Эрнандес (пенальти) (23'), 2:0 Илкай Гюндоган (50'), 3:0 Илкай Гюндоган (66') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Илкай Гюндоган (Ферран Торрес, 69'), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Габриэл Жезус (Рияд Марез, 79'), Филип Фоден Тоттенхэм: Уго Льорис, Давинсон Санчес, Эрик Дайер, Джафет Танганга, Бен Дэвис, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Сон Хын Мин, Эрик Ламела (Гарет Бэйл, 72'), Лукас Моура (Мусса Сиссоко, 46'), Tanguy Ndombele (Деле Алли, 64'), Гарри Кейн Предупреждения: Бернарду Силва (29'), Эрик Ламела (65'), Эрик Дайер (77'), Бен Дэвис (90')

    Команда Хосепа Гвардиолы продлила победную серию до 11 матчей в чемпионате и лидирует в турнирной таблице АПЛ с 53 очками. «Тоттенхэм» сохранил 8-ю строчку, имея в активе 36 очков.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» активизируется после перерыва?
  • «Барселона» — «Алавес». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Продолжится ли победная серия «Лиона»?
  • «Лион» — «Монпелье». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Продолжит ли «Реал» погоню за «Атлетико»?
  • «Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.22
  • Экспресс дня 13 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барселона — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 18:15
    •  1.66
  • Прогноз на матч Порту — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.39
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бордо — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Леганес — Альбасете
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ренн — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры