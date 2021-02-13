«Лестер» — «Ливерпуль»: счет матча 2:1, обзор голов

Встреча, которая прошла на стадионе «Кинг Пауэр», завершилась со счетом 3:1.
«Красные» вышли вперед на 67-й минуте, когда Трент Александер-Арнольд подобрал мяч у края штрафной и прострелил в центр, Роберто Фирмино пяткой сделал передачу на Мохамеда Салаха, который обводящим ударом поразил дальний угол ворот.
«Лисы» отыгрались на 78-й минуте благодаря удару со штрафного в исполнении Джеймса Мэддисона.
Спустя еще три минуты Юри Тилеманс выполнил заброс из глубины, Алисон вышел за штрафную, где столкнулся с Озаном Кабаком, после чего Джейми Варди подхватил мяч и закатил его в пустые ворота.
Победную для хозяев точку на 85-й минуте поставил Харви Барнс, который ворвался в штрафную соперника и аккуратным ударом направил мяч в дальний нижний угол.
В турнирной таблице АПЛ «Лестер» поднялся на второе место (46 очков), «Ливерпуль» идет четвертым (40 очков).