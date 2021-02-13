«Лестер» — «Ливерпуль»: счет матча 2:1, обзор голов

одержал победу над» в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Кинг Пауэр», завершилась со счетом 3:1.

«Красные» вышли вперед на 67-й минуте, когда Трент Александер-Арнольд подобрал мяч у края штрафной и прострелил в центр, Роберто Фирмино пяткой сделал передачу на Мохамеда Салаха, который обводящим ударом поразил дальний угол ворот.

«Лисы» отыгрались на 78-й минуте благодаря удару со штрафного в исполнении Джеймса Мэддисона.

Спустя еще три минуты Юри Тилеманс выполнил заброс из глубины, Алисон вышел за штрафную, где столкнулся с Озаном Кабаком, после чего Джейми Варди подхватил мяч и закатил его в пустые ворота.

Победную для хозяев точку на 85-й минуте поставил Харви Барнс, который ворвался в штрафную соперника и аккуратным ударом направил мяч в дальний нижний угол.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Ливерпуль 3:1 Голы: 0:1 Мохамед Салах (67'), 1:1 Джеймс Мэддисон (80'), 2:1 Джейми Варди (81'), 3:1 Харви Льюис Барнс (85') Лестер: Каспер Шмейхель, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Даниэль Амарти, Рикарду Перейра, Юри Тилеманс (Хамза Чодури, 87'), Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон (Айосе Перес, 74'), Харви Льюис Барнс, Вильфред Ндиди, Джейми Варди Ливерпуль: Алисон Бекер, Джордан Хендерсон, Озан Кабак, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум (Шердан Шакири, 87'), Джеймс Милнер (Тьяго Алькантара, 17'), Curtis Jones (Алекс Окслейд-Чемберлен, 75'), Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах Предупреждения: Curtis Jones (24'), Джонни Эванс (43'), Озан Кабак (71')

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» поднялся на второе место (46 очков), «Ливерпуль» идет четвертым (40 очков).