«Боруссия» Д — «Хоффенхайм»: счет матча 2:2, обзор голов

Дортмундскаяна своем поле сыграла вничью с(2:2) в матче 21-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева — отличился Джейдон Санчо, которому ассистировал Рафаэл Геррейру.

На 31-й минуте израильский форвард Мунас Даббур с передачи Себастьяна Руди сравнял счет, а на 51-й минуте тоголезский нападающий Ила Бебу вывел «Хоффенхайм» вперед.

«Боруссию» от поражения спас норвежец Эрлинг Холланд, забивший свой 15-й гол в Бундеслиге в этом сезоне.

Футбол. Германия. Бундеслига Боруссия Д — Хоффенхайм 2:2 Голы: 1:0 Джейдон Санчо (24'), 1:1 Мунас Даббур (31'), 1:2 Ила Бебу (51'), 2:2 Эрлинг Холанн (81') Боруссия Д: Марвин Хиц, Рафаэл Геррейру, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Эмре Джан, Томас Делейни (Махмуд Дахуд, 59'), Джейдон Санчо, Юлиан Брандт (Youssoufa Moukoko, 60'), Jude Bellingham (Нико Шульц, 71'), Джованни Рейна (Марко Ройс, 59'), Эрлинг Холанн Хоффенхайм: Оливер Бауман, Флориан Гриллич, Кевин Фогт, Стефан Пош, Павел Кадержабек (Мият Гачинович, 64'), Кристоф Баумгартнер, Себастьян Руди, Диади Самассеку, Marco John, Ила Бебу, Мунас Даббур (Роберт Сков, 88') Предупреждения: Томас Делейни (21'), Себастьян Руди (26'), Флориан Гриллич (57'), Кевин Фогт (59'), Стефан Пош (60'), Диади Самассеку (65'), Мануэль Аканджи (67'), Мунас Даббур (85'), Мият Гачинович (90')

«Боруссия» с 33 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» с 23 очками располагается на 12-й строчке.