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    Гвардиола поздравил «Баварию» с победой на КЧМ и бросил ей вызов

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    Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил мюнхенскую «Баварию» с завоеванием очередного титула после победы в финале клубного чемпионата мира над мексиканским «Тигрес» (1:0).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    В своем видеопоздравлении Гвардиола в числе прочего бросил вызов «Баварии» и ее главному тренеру Ханси Флику.

    «Хочу сказать Ханси, что вы стали второй командой после 'Барселоны', выигравшей шесть титулов. Может быть, мне стоит позвонить Месси и компании, чтобы мы сыграли за седьмой титул. Скажи, когда и где. Мы будем там», — сказал Гвардиола на видео, опубликованное пресс-службой «Баварии».

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