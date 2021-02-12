Гвардиола поздравил «Баварию» с победой на КЧМ и бросил ей вызов

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
В своем видеопоздравлении Гвардиола в числе прочего бросил вызов «Баварии» и ее главному тренеру Ханси Флику.
«Хочу сказать Ханси, что вы стали второй командой после 'Барселоны', выигравшей шесть титулов. Может быть, мне стоит позвонить Месси и компании, чтобы мы сыграли за седьмой титул. Скажи, когда и где. Мы будем там», — сказал Гвардиола на видео, опубликованное пресс-службой «Баварии».
#MiaSanMia ❤️ @PepTeam pic.twitter.com/Qd071AqQTb— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) February 11, 2021
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