Гвардиола поздравил «Баварию» с победой на КЧМ и бросил ей вызов

Главный тренер английскогопоздравил мюнхенскуюс завоеванием очередного титула после победы в финале клубного чемпионата мира над мексиканским «Тигрес» (1:0).

В своем видеопоздравлении Гвардиола в числе прочего бросил вызов «Баварии» и ее главному тренеру Ханси Флику.

«Хочу сказать Ханси, что вы стали второй командой после 'Барселоны', выигравшей шесть титулов. Может быть, мне стоит позвонить Месси и компании, чтобы мы сыграли за седьмой титул. Скажи, когда и где. Мы будем там», — сказал Гвардиола на видео, опубликованное пресс-службой «Баварии».

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