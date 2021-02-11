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    Защитник «Динамо»: У Денисова все хорошо — живет в Москве, дети в школу пошли

    Футбол Динамо Зенит
    Защитник «Динамо» Григорий Морозов, который в этом сезоне играет на правах аренды за «Уфу», рассказал, как живет после завершения карьеры бывший футболист сборной России Игорь Денисов.

    Игорь Денисов
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    Игорь Денисов

    «В 2016 году Игорь Денисов позвал меня в зимний отпуск на Мальдивы, мы с ним на тот момент хорошо общались. С нами тогда еще были Андрей Сергеевич Аршавин и Володя Быстров.

    Мне надо было получить специальный сертификат, что я незамедлительно сделал, и мы отправились в открытое море. Три раза в день погружались на глубину, видели огромных скатов, черепах, акул — незабываемое зрелище. Мы погружались ночью с фонарями, уходили на 32 метра вниз, кормили акул. Это невероятные эмоции, особенно когда выныриваешь из воды и ощущаешь весь адреналин.

    Игорю я вообще благодарен за многие вещи: он научил меня отношению к футболу, привил профессионализм, благодаря его советам как раз стал следить за питанием. Для меня Игорь Денисов многое значит в футбольном плане.

    Игорь сам по себе закрытый человек, поэтому изредка передаем "привет" друг другу через знакомых. У него сейчас все хорошо: живет в Москве, дети пошли в школу», — приводит слова Морозова Sport24.

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