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    «Локомотив» отгрузил четыре мяча «Краснодару»

    «Локомотив» — «Краснодар»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Локомотив Краснодар Футбол России
    «Локомотив» одержал крупную победу над «Краснодаром» в контрольном матче на сборах в Испании.

    Владислав Игнатьев
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    Владислав Игнатьев

    Встреча, которая прошла в Марбелье, завершилась со счетом 4:0.

    Рифат Жемалетдинов забил гол (3 минута) и сделал две результативные передачи. Дубль оформил Владислав Игнатьев (32 и 41), еще один точный удар нанес Виталий Лисакович (14).

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Локомотив — Краснодар 4:0
    Голы: 1:0 Рифат Жемалетдинов (1'), 2:0 Виталий Лисакович (14'), 3:0 Владислав Игнатьев (32'), 4:0 Владислав Игнатьев (41')

    Команды уже встречались 4 февраля. Тогда была зафиксирована ничья 1:1.

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