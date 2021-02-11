«Локомотив» — «Краснодар»: счет матча 4:0, обзор голов

одержал крупную победу надв контрольном матче на сборах в Испании.

Встреча, которая прошла в Марбелье, завершилась со счетом 4:0.

Рифат Жемалетдинов забил гол (3 минута) и сделал две результативные передачи. Дубль оформил Владислав Игнатьев (32 и 41), еще один точный удар нанес Виталий Лисакович (14).

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Локомотив — Краснодар 4:0 Голы: 1:0 Рифат Жемалетдинов (1'), 2:0 Виталий Лисакович (14'), 3:0 Владислав Игнатьев (32'), 4:0 Владислав Игнатьев (41')

Команды уже встречались 4 февраля. Тогда была зафиксирована ничья 1:1.