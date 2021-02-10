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    «Ювентус» сыграл вничью с «Интером» и вышел в финал Кубка Италии

    «Ювентус» — «Интер»: счет матча 0:0

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Интер
    Туринский «Ювентус» сыграл вничью с миланским «Интером» в ответном матче 1/2 финала Кубка Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча на арене «Альянц» в Турине завершилась без забитых мячей.

    Футбол. Италия. Кубок
    Ювентус — Интер 0:0
    Ювентус: Джанлуиджи Буффон, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Мерих Демирал, Хуан Куадрадо (Джорджо Кьеллини, 82'), Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Федерико Бернардески (Уэстон Маккенни, 62'), Криштиану Роналду, Деян Кулушевски (Федерико Кьеза, 87') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони (Александар Коларов, 65'), Ашраф Хакими, Николо Барелла, Кристиан Эриксен (Стефано Сенси, 65'), Маттео Дармиан (Иван Перишич, 58'), Марсело Брозович, Ромелу Лукаку, Лаутаро Мартинес Предупреждения: Маттео Дармиан (13'), Алекс Сандро (25'), Иван Перишич (65'), Марсело Брозович (73')

    Напомним, что в первом матче «Ювентус» на выезде победил «Интер» со счетом 2:1. По сумме двух матчей туринцы вышли в финал турнира.

    Второй финалист определится 10 февраля в противостоянии «Наполи» и «Аталанты». В первой игре команды не смогли выявить победителя 0:0.

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