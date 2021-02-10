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    Источник: «Ривер Плейт» согласовал аренду Дриусси

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    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси вернется в «Ривер Плейт» на правах годичной аренды, сообщает Tyc Sports.

    Себастьян Дриусси
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    Себастьян Дриусси

    Также у аргентинского клуба будет опция выкупа игрока за 8,5 миллиона долларов.

    Журналист Волли Яковчевич пишет, что Дриусси уже согласовал условия личного контракта с бывшим клубом. Его зарплата в сравнении с нынешней сократится в пять раз.

    Нынешний контракт Дриусси с «Зенитом» истекает в 2022 году. Трансферное окно в Аргентине закрывается 18 февраля.

    24-летний Дриусси перешел в «Зенит» из «Ривер Плейта» в 2017 году за 15 миллионов евро.

    В этом сезоне в РПЛ он провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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