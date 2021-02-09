Матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» перенесен в Турин

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедадом» и «Манчестер Юнайтед» перенесен в Турин, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Изначально встреча должна была пройти в Сан-Себастьяне 18 февраля.

«По договоренности с УЕФА и "Ювентусом", а также после получения разрешения итальянского правительства, матч с "Манчестер Юнайтед" состоится в Турине», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Испании не разрешили английскому клубу находиться на своей территории из-за возможного распространения нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.