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    «Борнмут» обыграл «Бернли» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

    «Бернли» — «Борнмут»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Бернли Борнмут
    В матче 1/ 8 финала Кубка Англии «Бернли» потерпел домашнее поражение от «Борнмута» — 0:2.

    «Борнмут»
    «Борнмут»

    В составе выступающего в Чемпионшипе клуба голами отметились Сэм Сарридж и Джуниор Станислас, реализовавший пенальти.

    Футбол. Англия. Кубок ФА
    Бёрнли — Борнмут 0:2
    Голы: 0:1 Сэм Сарридж (21'), 0:2 Джуниор Станислас (пенальти) (88') Бёрнли: Бэйли Пикок-Фаррел, Эрик Питерс, Филлип Бардсли, Кевин Лонг, Jimmy Dunne, Йоханн Берг Гудмундссон (Мэттью Лоутон, 74'), Дуайт Макнил, Дэйл Стивенс, Josh Benson (Эшли Вествуд, 65'), Ник Поуп (Эшли Барнс, 74'), Матей Выдра (Joel Mumbongo, 74') Борнмут: Асмир Бегович, Стив Кук, Jack Stacey (Крис Мепэм, 46'), Cameron Carter-Vickers, Диего Рико, Хефферсон Лерма, Бен Пирсон, Филип Биллинг, Дэвид Брукс (Льюис Кук, 63'), Сэм Сарридж, Джуниор Станислас Предупреждения: Дуайт Макнил (85'), Филлип Бардсли (90'), Хефферсон Лерма (90')

    «Борнмут» второй раз в своей истории вышел в четвертьфинал Кубка Англии. Соперник «Борнмута» по 1/4 финала определится после жеребьевки.

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