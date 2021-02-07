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    «Вулверхэмптон» и «Лестер» победителя не определили

    «Вулверхэмптон» — «Лестер»: счет матча 0:0

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    «Вулверхэмптон» сыграл вничью с «Лестером» в домашнем матче 23-го тура английской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Молине», завершилась со счетом 0:0.

    «Лисы» владели небольшим преимуществом, но своими немногочисленными моментами не воспользовались.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Лестер 0:0
    Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Конор Коди, Леандер Дендонкер, Макс Килман, Рубен Невеш, Хонни (Ki-Jana Hoever, 46'), Нелсон Семеду, Жоау Моутинью, Педру Нету (Морган Гиббз-Уайт, 88'), Виллиан Жозе (Фабиу Силва, 61'), Адама Траоре Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Чаглар Сёюнджю, Джонни Эванс, Рикарду Перейра, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Харви Льюис Барнс, Айосе Перес (Марк Олбрайтон, 61'), Хамза Чодури, Келечи Ихеаначо (Джейми Варди, 61') Предупреждения: Джонни Эванс (32'), Рубен Невеш (45'), Чаглар Сёюнджю (54'), Джеймс Мэддисон (62')

    В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает третье место (43 очка), а «Вулверхэмптон» — 14-е (27 очков).

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