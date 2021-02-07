«Спартак» — «Рига»: счет матча 4:0, обзор голов

Московскийодержал победу над(4:0) в контрольном матче на тренировочном сборе в Дубае.

Все голы были забиты во втором тайме. На 58-й минуте Роман Зобнин открыл счет после передачи Эсекьеля Понсе, а затем красно-белые реализовали два пенальти.

На 65-й с «точки» забил Понсе, а на 85-й — Виктор Мозес. На последних секундах встречи четвертый гол «Спартака» забил Джордан Ларссон.

Встреча была омрачена травмой нападающего «Спартака» Александра Соболева. На 20-й минуте футболист покинул поле в сопровождении докторов, получив удар по колену в столкновении с соперником.

Контрольный матч «Спартак» — «Рига» (Латвия) — 4:0 (0:0) Голы: 1:0 Зобнин (58, Понсе). 2:0 Понсе (65, с пенальти). 3:0 Мозес (85, с пенальти). 4:0 Ларссон (90+1, Зобнин)«Спартак»: Селихов (Ребров, 46), Ещенко (Джикия, 70), Маркитесов, Кутепов (Гапонов, 79), Айртон (Маслов, 70), Бакаев (Умяров, 46), Зобнин, Хендрикс (Крал, 70), Игнатов (Урунов, 79), Педро Роша (Мозес, 70), Соболев (Понсе, 20, Ларссон, 70)«Рига»: Пуриньш (Исаев, 46), Фёдоров (Петерсонс, 66), Вранянин, Черномордый, Ругинс, Камеш (Филиппов, 66), Писчевич, Весли (Сойсайло, 46), Рамос, Милошевич, Бризола (Мбомбо, 66)

Команда Тедеско завершила программу дубайского сбора и возвращается в Москву, где пройдет третий сбор.