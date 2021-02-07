«МЮ» — «Эвертон»: счет матча 3:3, обзор голов

В матче 23-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 3:3.

Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева. Рашфорд с правого фланга выполнил шикарный кросс на дальнюю штангу, где гости не уследили за Кавани, который головой переправил мяч в сетку ворот.

На 45-й минуте «МЮ» удвоил преимущество. Фернандеш остановился в метре от штрафной, оценил позицию вратаря, прицелился и после ложного замаха запустил мяч за шиворот Ольсену — в дальний угол ворот.

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«Ириски» отквитали один мяч на 49-й минуте. Калверт-Льюин здорово открылся под передачу на ход, дошёл до лицевой, прострелил во вратарскую, де Хеа неудачно сыграл на перехвате, отбив мяч прямо на Дукуре, который поразил ворота «МЮ».

Спустя три минуты счет сравнялся. Дукуре подобрал мяч у края штрафной, отпасовал в центр на Хамеса, который подработал под любимую левую и пробил впритирку со штангой.

«МЮ» вновь повел на 70-й минуте. Шоу со стандарта от левой бровки исполнил подачу в центр гостевой штрафной, откуда Мактоминай из борьбы головой подрезал мяч в угол ворот.

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А на пятой добавленной минуте Динь со стандартного положения совершил высокую подачу к штрафной, далее прошла скидка к воротам, де Хеа не пошёл на перехват, позволив Калверт-Льюину в падении протолкнуть мяч в сетку ворот «МЮ».

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Эвертон 3:3 Голы: 1:0 Эдинсон Кавани (24'), 2:0 Бруну Фернандеш (45'), 2:1 Abdoulaye Doucoure (49'), 2:2 Хамес Родригес (52'), 3:2 Скотт МакТоминай (70') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Аарон Ван-Биссака, Поль Погба (Фред, 39'), Маркус Рашфорд, Мэйсон Гринвуд (Аксель Туанзебе, 90'), Бруну Фернандеш, Скотт МакТоминай, Эдинсон Кавани Эвертон: Робин Ольсен, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Лука Динь, Бен Годфри, Abdoulaye Doucoure (Джошуа Кинг, 81'), Андре Гомеш, Том Дэвис (Алекс Айуоби, 75'), Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Хамес Родригес (Гилфи Сигурдссон, 69') Предупреждения: Люк Шоу (73'), Майкл Кин (80'), Аксель Туанзебе (90')

«Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Эвертон», имея в активе 37 очков, расположился на шестом месте.