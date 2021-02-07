«МЮ» — «Эвертон»: счет матча 3:3, обзор голов

Счет в матче на 24-й минуте открыли хозяева. Рашфорд с правого фланга выполнил шикарный кросс на дальнюю штангу, где гости не уследили за Кавани, который головой переправил мяч в сетку ворот.
На 45-й минуте «МЮ» удвоил преимущество. Фернандеш остановился в метре от штрафной, оценил позицию вратаря, прицелился и после ложного замаха запустил мяч за шиворот Ольсену — в дальний угол ворот.
«Ириски» отквитали один мяч на 49-й минуте. Калверт-Льюин здорово открылся под передачу на ход, дошёл до лицевой, прострелил во вратарскую, де Хеа неудачно сыграл на перехвате, отбив мяч прямо на Дукуре, который поразил ворота «МЮ».
Спустя три минуты счет сравнялся. Дукуре подобрал мяч у края штрафной, отпасовал в центр на Хамеса, который подработал под любимую левую и пробил впритирку со штангой.
«МЮ» вновь повел на 70-й минуте. Шоу со стандарта от левой бровки исполнил подачу в центр гостевой штрафной, откуда Мактоминай из борьбы головой подрезал мяч в угол ворот.
А на пятой добавленной минуте Динь со стандартного положения совершил высокую подачу к штрафной, далее прошла скидка к воротам, де Хеа не пошёл на перехват, позволив Калверт-Льюину в падении протолкнуть мяч в сетку ворот «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» набрал 45 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице английской премьер-лиги. «Эвертон», имея в активе 37 очков, расположился на шестом месте.