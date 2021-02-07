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    Гол и два ассиста Костича помогли «Айнтрахту» обыграть «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» — «Айнтрахт»: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Хоффенхайм 1899 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Франкфуртский «Айнтрахт» одержал гостевую победу над «Хоффенхаймом» (3:1) в матче 20-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей счет открыл сербский полузащитник Филип Костич, который затем ассистировал Эвану Н'Дика и Андре Силва.

    Единственный мяч хозяев на счету Ила Бебу .

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Хоффенхайм — Айнтрахт Ф 1:3
    Голы: 0:1 Филип Костич (15'), 1:1 Ила Бебу (47'), 1:2 Evan N'Dicka (62'), 1:3 Андре Силва (64') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Кевин Фогт, Chris Richards, Стефан Пош (Мунас Даббур, 83'), Кристоф Баумгартнер (Ила Бебу, 46'), Себастьян Руди, Диади Самассеку (Флориан Гриллич, 70'), Мият Гачинович (Павел Кадержабек, 46'), Marco John, Исак Бельфодиль, Андрей Крамарич Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Tuta, Джибриль Соу, Филип Костич, Даити Камада (Стивен Цубер, 83'), Макото Хасебе (Лука Йович, 73'), Эрик Дурм (Алмами Туре, 84'), Амин Юнес (Себастьян Роде, 73'), Андре Силва (Штефан Ильзанкер, 89') Предупреждения: Мартин Хинтереггер (43'), Амин Юнес (57'), Tuta (88')

    «Айнтрахт» c 36 очками поднялся на 4-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» потерпел второе поражение кряду и занимает 12-е место.

    В следующем туре «Айнтрахт» дома сыграет с «Кельном» 14 февраля, а «Хоффенхайм» днем ранее отправится в гости к дортмундской «Боруссии».

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