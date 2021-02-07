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    Гаттузо: Я играл в футбол и понимаю, что ошибаются все

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    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Дженоа» (1:2).

    Дженнаро Гаттузо
    Дженнаро Гаттузо

    «Мне нечего сказать по сегодняшнему матчу. Я играл в футбол и понимаю, что ошибаются все, но у нас нет времени исправить ситуацию с забеганием за спину защитникам, потому что мы играем каждые 3 дня. Мы фактически создали два гола в свои ворота сами и это больно, потому что, в основном, наши ошибки — это копии друг друга.

    Над этим надо работать. Думаю, это объясняется тем, что мы не тренируемся, а только восстанавливаемся между играми, но "Наполи" не единственные в этой ситуации.

    Конечно, я переживаю, потому что цифры не лгут, и это не первый раз, когда мы создали довольно много шансов, но не сумели их реализовать. Это происходит уже не первый раз, и мы должны задуматься над этим», — цитирует Гаттузо Football Italia.

    «Наполи» продолжает удерживать пятую строчку в таблице Серии А. «Дженоа» поднялся на 14-ю строчку.

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