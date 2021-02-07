Дриусси может уйти в «Ривер Плейт»

Как сообщает El Intransigente, «Зенит» может отдать нападающегов аренду. Речь идет о «Ривер Плейт».

По данным источника, игрок может уйти в аренду сроком на один год. Переход состоится, если «Зенит» сможет найти замену футболисту. При этом трансферное окно в Аргентине закроется 18 февраля.

Дриусси готов продлить контракт с клубом, если руководство «сине-бело-голубых» отдаст его в аренду. В противном случае он готов доработать контракт, который заканчивается в июне следующего года, и уйти из клуба бесплатно.

Напомним, что в «Зенит» Дриусси перешел как раз из «Ривер Плейт» за 15 млн евро.