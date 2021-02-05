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    Голкипер «Аякса» дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил

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    Голкипер «Аякса» Андре Онана получил дисквалификацию за употребление запрещенных препаратов, сообщается на официальном сайте амстердамского клуба.

    Андре Онана
    Андре Онана

    В моче 24-летнего футболиста был обнаржуен фуросемид.

    После проверки во внесоревновательный период 30 октября 2020 года в пробе мочи Онаны был обнаружен фуросемид.

    В заявлении «Аякса» отмечается, что утром 30 октября Онана почувствовал себя плохо и по ошибке принял таблетку, которую прописали его жене. Специальная комиссия УЕФА отметила, что действия игрока не были намеренными. В противном случае, Онана мог быть отстранен на более длительный срок.

    Дисквалификация начинает действовать с сегодняшнего дня и распространяется на все соревнования.

    Онана и «Аякс» будут обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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