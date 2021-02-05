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    «Локомотив» разгромил «Эстерсунд», Камано оформил дубль

    «Локомотив» — «Эстерсунд»: счет матча 4:0, обзор голов

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    Московский «Локомотив» обыграл шведский «Эстерсунд» (4:0) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании.

    «Локомотив»
    «Локомотив»

    Дубль в составе победителей оформил Франсуа Камано, еще по разу отличились Рифат Жемалетдинов и Эдер.

    В начале второй половины игры «Эстерсунд» не реализовал пенальти.

    Контрольный матч
    «Локомотив» — «Эстерсунд» — 4:0 (4:0)
    Голы: Камано, 25 (1:0). Камано, 27 (2:0). Жемалетдинов, 37 (3:0). Эдер, 44 (4:0)Нереализованный пенальти: Ссеванкамбо, 47«Локомотив»: Гилерме (Савин, 65), Рыбус, Чорлука (Черный, 70), Мурило, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Игнатьев, Камано, Жемалетдинов, Эдер«Эстерсунд»: Молин, Хауган, Сонко, Ссеванкамбо, Вейманс, Менсиро, Херберг, Архин, Фритцзон, Столт, ТурготтПредупреждения: Жемалетдинов, 42. Менсиро, 42

    Следующий товарищеский матч на сборе в испанской Марбелье команда Марко Николича проведет 9 февраля, а соперником станет «Краснодар-2».

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