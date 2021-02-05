«Локомотив» — «Эстерсунд»: счет матча 4:0, обзор голов

Московскийобыграл шведский(4:0) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании.

Дубль в составе победителей оформил Франсуа Камано, еще по разу отличились Рифат Жемалетдинов и Эдер.

В начале второй половины игры «Эстерсунд» не реализовал пенальти.

Контрольный матч «Локомотив» — «Эстерсунд» — 4:0 (4:0) Голы: Камано, 25 (1:0). Камано, 27 (2:0). Жемалетдинов, 37 (3:0). Эдер, 44 (4:0)Нереализованный пенальти: Ссеванкамбо, 47«Локомотив»: Гилерме (Савин, 65), Рыбус, Чорлука (Черный, 70), Мурило, Рыбчинский, Мухин, Крыховяк, Игнатьев, Камано, Жемалетдинов, Эдер«Эстерсунд»: Молин, Хауган, Сонко, Ссеванкамбо, Вейманс, Менсиро, Херберг, Архин, Фритцзон, Столт, ТурготтПредупреждения: Жемалетдинов, 42. Менсиро, 42

Следующий товарищеский матч на сборе в испанской Марбелье команда Марко Николича проведет 9 февраля, а соперником станет «Краснодар-2».