Евсеев объяснил, почему у Миранчука проблемы в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Уфы»объяснил, почемудо сих пор не удалось закрепиться в основном составе «Аталанты».

«Джан Пьеро Гасперини — сторонник ротации на этой позиции, у него три атакующих футболиста в схеме и большой выбор. Йосип Иличич, Марио Пашалич, два колумбийца, два игрока сборной Украины: Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, которого только что купили у "Шахтёра".

Лёша показал себя, он забивает. Но этого недостаточно. Нужна стабильность. Игры сейчас идут плотно, шансы тренер будет давать. Так что все в его руках.

Но что пока против него: Миранчук уезжал, имея проблемы со здоровьем, а в Бергамо еще и переболел ковидом. Все в клубе понимают, что адаптация будет непростой, все ждут.

Непросто проявить себя, когда нечасто играешь. Но надо. Это нужно не только для него и для "Аталанты", но и для сборной. Евро-2020 совсем скоро», — приводит слова Евсеева «Чемпионат».

В текущем чемпионате Италии Миранчук провел 11 матчей и забил один гол.