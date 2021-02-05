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    Евсеев объяснил, почему у Миранчука проблемы в «Аталанте»

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    Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил, почему Алексею Миранчуку до сих пор не удалось закрепиться в основном составе «Аталанты».

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Джан Пьеро Гасперини — сторонник ротации на этой позиции, у него три атакующих футболиста в схеме и большой выбор. Йосип Иличич, Марио Пашалич, два колумбийца, два игрока сборной Украины: Руслан Малиновский и Виктор Коваленко, которого только что купили у "Шахтёра".

    Лёша показал себя, он забивает. Но этого недостаточно. Нужна стабильность. Игры сейчас идут плотно, шансы тренер будет давать. Так что все в его руках.

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    • Но что пока против него: Миранчук уезжал, имея проблемы со здоровьем, а в Бергамо еще и переболел ковидом. Все в клубе понимают, что адаптация будет непростой, все ждут.

    Непросто проявить себя, когда нечасто играешь. Но надо. Это нужно не только для него и для "Аталанты", но и для сборной. Евро-2020 совсем скоро», — приводит слова Евсеева «Чемпионат».

    В текущем чемпионате Италии Миранчук провел 11 матчей и забил один гол.

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