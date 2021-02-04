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    «Лион» победил «Дижон», «Марсель» потерял очки в игре с «Лансом»

    «Дижон» — «Лион»: счет 0:1, обзор гола

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    В 23 туре Лиги 1 «Лион» на выезде победил «Дижон», забив всего один гол.

    Уссем Ауар
    Уссем Ауар

    Автором победного мяча в составе «Львов» стал Лукас Пакета.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Дижон — Лион 0:1
    Гол: 0:1 Лукас Пакета (22') Дижон: Anthony Racioppi, Нгонда Музинга, Сену Кулибали, Бруно Экеле Манга, Фуад Шафик, Папе Шейк (Берсант Целина, 59'), Ибраим Дидье Ндонг, Веслей Лаутоа (Жордан Мари, 80'), Фредерик Саммаритано (Мунир Шуиар, 59'), Эрик Эбимбе (Саша Боэ, 85'), Мусса Конате (Мама Бальде, 59') Лион: Антони Лопеш, Синали Дьоманде, Марсело, Лео Дюбуа, Максвелл Корне (Маттиа Де Шильо, 46'), Уссем Ауа (Максанс Какере, 76'), Лукас Пакета, Бруно Гимарайнс (Тьяго Мендес, 63'), Карл Токо Экамби (Ислам Слимани, 75'), Мемфис Депай, Tino Kadewere Предупреждения: Мунир Шуиар (61'), Сену Кулибали (74')

    В другом поединке «Марсель» не смог обыграть« Ланс» и разошелся с соперником ничьей со счетом 2:2.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Ланс — Марсель 2:2
    Голы: 0:1 Флорьян Товен (37'), 0:2 Аркадиуш Милик (45'), 1:2 Флорьян Сотока (46'), 2:2 Факундо Медина (61') Ланс: Жан-Луи Лека, Клеман Мишелен (Arnaud Kalimuendo-Muinga, 46'), Факундо Медина, Стивен Фортеш (Луак Баде, 82'), Секо Фофана, Гаэль Какута (Тони Маурисио, 82'), Jonathan Clauss, Massadio Haidara, Шейк Омар Траоре, Флорьян Сотока, Симон Банза (Корентен Жан, 82') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Дуйе Чалета-Цар, Поль Лирола (Юто Нагатомо, 81'), Лука Перрен, Альваро Гонсалес, Бубакар Камара (Cheick Souare, 81'), Димитри Пайет, Флорьян Товен (Luis Henrique, 89'), Аркадиуш Милик (Дарио Бенедетто, 60'), Валер Жермен Предупреждения: Секо Фофана (43'), Жан-Луи Лека (45'), Шейк Омар Траоре (48'), Поль Лирола (60'), Факундо Медина (63'), Корентен Жан (90'), Альваро Гонсалес (90')

    «Олимпийцы» во втором тайме растратили преимущество, которое было добыто в первой половине усилиями Товена и Милика.

    «Лион» остается на второй строчке (49), «Марсель» идет на 9 месте (33), «Ланс» выше на две строчки (35), а «Дижон» на 19 позиции (15).

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