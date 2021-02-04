Клопп: «Брайтон» заслужил победу над «Ливерпулем»

Главный тренерпрокомментировал поражение отв матче 22-го тура АПЛ (0:1).

«Разочарован, нет даже повода улыбнуться. Тяжело принимать это. Очень тяжелая неделя, было два подряд интенсивных выездных матча, и сегодня мы были недостаточно свежими как морально, так и физически. Было очень много моментов, когда мы слишком легко дарили мяч сопернику. Мы облегчили жизнь "Брайтону", но и они выглядели здорово.

"Брайтон" выиграл заслуженно, без сомнений. Для меня важнее сейчас найти объяснение, как подобное произошло, и понять, что же случилось сегодня вечером. Мы выглядели неубедительно.

Мы были недостаточно свежими. Нужно с этим разобраться. Каждый наш футболист способен играть лучше, чем сегодня. Я их знаю, тут дело не в том, что они не хотели. Причина должна быть другой», — сказал Клопп BBC.

«Ливерпуль» опустился на четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ с 40 очками, а «Брайтон» набрал 24 пункта и вышел на 15 строку.