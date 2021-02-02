Виллаш-Боаш подал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя»

Экс-наставник «Зенита»подал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя».

Португалец принял такое решение после того, как руководство клуба подписало контракт с футболистом Оливье Нтшамом против его воли.

«Решение о трансфере принял не я, я узнал об этом сегодня утром из прессы. Это игрок, от которого я отказался, его не было в нашем списке, и я был против этого трансфера.

Я подал руководству заявление об отставке. Я не согласен со спортивной политикой клуба в последние два-три года», — приводит слова Виллаша-Боаша L’Equipe.

«Марсель» занимает девятое место в Лиге 1 с 32 очками после 20 игр.