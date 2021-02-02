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    Виллаш-Боаш подал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя»

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    Экс-наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш подал заявление об отставке с поста главного тренера «Марселя».

    Андре Виллаш-Боаш
    Андре Виллаш-Боаш

    Португалец принял такое решение после того, как руководство клуба подписало контракт с футболистом Оливье Нтшамом против его воли.

    «Решение о трансфере принял не я, я узнал об этом сегодня утром из прессы. Это игрок, от которого я отказался, его не было в нашем списке, и я был против этого трансфера.

    Я подал руководству заявление об отставке. Я не согласен со спортивной политикой клуба в последние два-три года», — приводит слова Виллаша-Боаша L’Equipe.

    «Марсель» занимает девятое место в Лиге 1 с 32 очками после 20 игр.

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