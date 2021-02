«Аякс» арендовал нападающего «Севильи»

Амстердамскийвзял в аренду до конца сезона нападающего

24-летний фланговый форвард начал профессиональную карьеру в 2015 году в голландском «Гронингене», в 2018 году перешел в АЗ, а летом 2020 года стал игроком «Севильи».

За испанскую команду игрок сборной Марокко провел 10 матчей, из которых лишь один в Кубке Испании — полностью.

Идрисси выступает на той же позиции, что и нападающий «Аякса» Квинси Промес, который в ближайшее время должен перейти в «Спартак».

