«Аякс» арендовал нападающего «Севильи»

Уссама Идрисси
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24-летний фланговый форвард начал профессиональную карьеру в 2015 году в голландском «Гронингене», в 2018 году перешел в АЗ, а летом 2020 года стал игроком «Севильи».
За испанскую команду игрок сборной Марокко провел 10 матчей, из которых лишь один в Кубке Испании — полностью.
Идрисси выступает на той же позиции, что и нападающий «Аякса» Квинси Промес, который в ближайшее время должен перейти в «Спартак».
We'll give you a sign when... 🇲🇦#Idrissigns— AFC Ajax (@AFCAjax) February 1, 2021