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    Аршавин: По силе Промес будет самым высококлассным игроком в «Спартаке»

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    Бывший форвард «Зенита» Андрей Аршавин высказался о возможном трансфере полузащитника «Аякса» Куинси Промеса в «Спартак».

    Куинси Промес
    Куинси Промес

    «Его позиция — крайний нападающий, слева и справа. По силе это будет самый высококлассный игрок в составе "Спартака".

    Бакаев? Он хороший футболист, но у Промеса уровень выше», — сказал Аршавин в эфире программы «Тотальный футбол».

    Ранее стало известно, что «Спартак» намерен арендовать Промеса у амстердамского «Аякса» до конца сезона с правом последующего выкупа.

    29-летний игрок уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. На его счету 135 матчей в составе москвичей, 66 голов и 33 результативных паса.

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