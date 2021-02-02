Аршавин: По силе Промес будет самым высококлассным игроком в «Спартаке»

Бывший форвард «Зенита»высказался о возможном трансфере полузащитника «Аякса»в «Спартак».

«Его позиция — крайний нападающий, слева и справа. По силе это будет самый высококлассный игрок в составе "Спартака".

Бакаев? Он хороший футболист, но у Промеса уровень выше», — сказал Аршавин в эфире программы «Тотальный футбол».

Ранее стало известно, что «Спартак» намерен арендовать Промеса у амстердамского «Аякса» до конца сезона с правом последующего выкупа.

29-летний игрок уже выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. На его счету 135 матчей в составе москвичей, 66 голов и 33 результативных паса.