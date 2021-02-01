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    «Бешикташ» арендовал форварда «Эвертона»

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    Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун перешел в «Бешикташ» на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт стамбульского клуба.

    Дженк Тосун
    Дженк Тосун

    Футболист ушел в аренду в турецкий клуб до конца текущего сезона. «Бешикташ» будет полностью покрывать зарплату форварду.

    Ранее сообщалось, что игрок «Эвертона» может перейти в ЦСКА. Речь шла также об аренде.

    Тосун уже играл за «Бешикташ» до перехода в «Эвертон» в 2018 году. В составе черно-белых он забил 64 гола в 142 матчах. В «Эвертоне» 29-летний форвард забил 11 голов в 58 матчах.

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