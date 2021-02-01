«Бешикташ» арендовал форварда «Эвертона»

Нападающийперешел вна правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт стамбульского клуба.

Футболист ушел в аренду в турецкий клуб до конца текущего сезона. «Бешикташ» будет полностью покрывать зарплату форварду.

Ранее сообщалось, что игрок «Эвертона» может перейти в ЦСКА. Речь шла также об аренде.

Тосун уже играл за «Бешикташ» до перехода в «Эвертон» в 2018 году. В составе черно-белых он забил 64 гола в 142 матчах. В «Эвертоне» 29-летний форвард забил 11 голов в 58 матчах.