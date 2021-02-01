Ограбили дом Икарди в Париже

Нападающийстал жертвой ограбления, сообщает GFFN.

Злоумышленники проникли в дом 27-летнего аргентинского форварда 30 января, когда он принимал участие в выездном матче 22-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:3).

Из дома футболиста вынесли ювелирные изделия, часы и дорогую одежду. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила 400 тысяч евро.

На прошлой неделе аналогичным образом был ограблен вратарь ПСЖ Серхио Рико, который в момент проникновения в дом грабителей играл против «Монпелье». Сумма его ущерба составила 25 тысяч евро.