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    Ограбили дом Икарди в Париже

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    Нападающий ПСЖ Мауро Икарди стал жертвой ограбления, сообщает GFFN.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди

    Злоумышленники проникли в дом 27-летнего аргентинского форварда 30 января, когда он принимал участие в выездном матче 22-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:3).

    Из дома футболиста вынесли ювелирные изделия, часы и дорогую одежду. По предварительным оценкам, сумма ущерба составила 400 тысяч евро.

    На прошлой неделе аналогичным образом был ограблен вратарь ПСЖ Серхио Рико, который в момент проникновения в дом грабителей играл против «Монпелье». Сумма его ущерба составила 25 тысяч евро.

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