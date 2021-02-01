«Брайтон» — «Тоттенхэм»: счет матча 1:0, обзор голов

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от(0:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Единственный мяч был забит на 17-й минуте. После классно разыгранной комбинации Гросс получил пас на правом краю штрафной «шпор» и прострелил низом в центр точно на Леандро Троссарда, а тот ударом в касание отправил мяч в угол ворот гостей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брайтон энд Хоув Альбион — Тоттенхэм 1:0 Гол: 1:0 Леандро Троссард (17') Брайтон энд Хоув Альбион: Robert Sanchez, Бен Уайт, Адам Уэбстер, Льюис Данк, Ив Биссума, Alexis Mac Allister, Паскаль Гросс, Соломон Марч, Йоэл Велтман (Daniel Burn, 72'), Ниль Мопе (Адам Лаллана, 79'), Леандро Троссард (Аарон Коннолли, 79') Тоттенхэм: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес (Винисиус, 46'), Джо Родон, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Гарет Бэйл (Лукас Моура, 61'), Мусса Сиссоко, Стивен Бергвейн, Tanguy Ndombele (Эрик Ламела, 74'), Бен Дэвис, Сон Хын Мин Предупреждения: Тоби Алдервейрелд (66'), Ниль Мопе (71'), Daniel Burn (86')

Команда Жозе Моуринью потерпела второе поражение подряд и сохранила 6-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 33 очка. «Брайтон» располагается на 17-м месте, набрав 21 очко.