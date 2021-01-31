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    Дубль Пантелеева помог «Арсеналу» разгромить «Лиепаю»

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    Тульский «Арсенал» уверенно переиграл «Лиепаю» (4:1) в товарищеском матче на втором сборе в турецком Белеке.

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    Дубль оформил Владислав Пантелеев, по мячу забили Евгений Луценко и Кирилл Панченко.

    Товарищеский матч
    «Арсенал» (Россия) — «Лиепая» (Латвия) — 4:1 (3:0)
    Голы: Пантелеев, 12 (1:0). Луценко, 17 (2:0). Пантелеев, 24 (3:0). Икауниекс, 85 (3:1). Панченко, 88 (4:1)«Арсенал»: Нигматуллин (Левашов, 30. Шамов, 61), Григалава, Бурлак (Довбня, 61), Рассказов (Сокол, 61), Бауэр (Коновалов, 61), Ткачев (Э.Кангва, 46), Костадинов (Громыко, 61), Пантелеев (Ковалев, 61), Ломовицкий (Хлусевич, 61), Чаушич (К.Кангва, 61), Луценко (Панченко, 55)

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