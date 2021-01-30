ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеДилемма Мбаппе. Решится ли нападающий на переход в «Реал»?
  • 20:16
    • «Реал» в меньшинстве проиграл «Леванте»
  • 19:59
    • «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд» и продолжает лидировать в АПЛ
  • 19:32
    • «Бавария» дома разгромила «Хоффенхайм»
  • 16:48
    • Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне
  • 19:52
    • «Айнтрахт» обыграл «Герту», Силва оформил дубль
    Все новости спорта

    «Айнтрахт» обыграл «Герту», Силва оформил дубль

    «Айнтрахт» — «Герта»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Айнтрахт Франкфурт Герта Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Франкфуртский «Айнтрахт» одержал домашнюю победу над берлинской «Гертой» (3:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 66-й минуте открыли гости — отличился Кшиштоф Пёнтек.

    Спустя минуту Андре Силва сравнял счет, а на 84-й минуте Мартин Хинтереггер вывел «Айнтрахт» вперед.

    В компенсированное время Силва формил дубль, реализовав пенальти в ворота «Герты».

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Айнтрахт Ф — Герта 3:1
    Голы: 0:1 Кшиштоф Пёнтек (66'), 1:1 Андре Силва (68'), 2:1 Мартин Хинтереггер (85'), 3:1 Андре Силва (пенальти) (90') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Tuta, Джибриль Соу, Филип Костич, Даити Камада (Айдин Хрустич, 82'), Макото Хасебе (Себастьян Роде, 76'), Аймен Баркок (Лука Йович, 61'), Амин Юнес (Алмами Туре, 61'), Андре Силва Герта: Руне Альменнинг Ярстейн, Никлас Штарк, Лукас Клюнтер, Джордан Торунарига, Luca Netz (Максимилиан Миттельштедт, 46'), Маттео Гюэндузи (Джессик Нганкам, 89'), Сантьяго Аскасибар (Владимир Дарида, 89'), Лука Тусар (Эдуард Лёвен, 89'), Кшиштоф Пёнтек, Матеус Кунья, Доди Лукебакио (Matthew Leckie, 77') Предупреждения: Tuta (35'), Лука Тусар (37'), Джордан Торунарига (59'), Кшиштоф Пёнтек (88'), Матеус Кунья (90')

    После этого матча «Анйтрахт» поднялся на третью строчку таблицы Бундеслиги с 33 очками, «Герта» с 17 очками на 14-м месте.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьет «Манчестер Юнайтед» на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Продолжит ли «Реал» погоню за «Атлетико»?
  • «Реал» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Палмейрас» и «Сантос» дойдут до серии пенальти?
  • «Палмейрас» — «Сантос». Прогноз и ставки
  • 2.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.80
  • Экспресс дня 31 января
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Палмейрас — Сантос
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сампдория — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:10
    •  1.83
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Чикаго — Коламбус
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетико Гоияниенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры