«Айнтрахт» — «Герта»: счет матча 3:1, обзор голов

Франкфуртскийодержал домашнюю победу над берлинской(3:1) в матче 21-го тура чемпионата Германии.

Счет в матче на 66-й минуте открыли гости — отличился Кшиштоф Пёнтек.

Спустя минуту Андре Силва сравнял счет, а на 84-й минуте Мартин Хинтереггер вывел «Айнтрахт» вперед.

В компенсированное время Силва формил дубль, реализовав пенальти в ворота «Герты».

Футбол. Германия. Бундеслига Айнтрахт Ф — Герта 3:1 Голы: 0:1 Кшиштоф Пёнтек (66'), 1:1 Андре Силва (68'), 2:1 Мартин Хинтереггер (85'), 3:1 Андре Силва (пенальти) (90') Айнтрахт Ф: Кевин Трапп, Evan N'Dicka, Мартин Хинтереггер, Tuta, Джибриль Соу, Филип Костич, Даити Камада (Айдин Хрустич, 82'), Макото Хасебе (Себастьян Роде, 76'), Аймен Баркок (Лука Йович, 61'), Амин Юнес (Алмами Туре, 61'), Андре Силва Герта: Руне Альменнинг Ярстейн, Никлас Штарк, Лукас Клюнтер, Джордан Торунарига, Luca Netz (Максимилиан Миттельштедт, 46'), Маттео Гюэндузи (Джессик Нганкам, 89'), Сантьяго Аскасибар (Владимир Дарида, 89'), Лука Тусар (Эдуард Лёвен, 89'), Кшиштоф Пёнтек, Матеус Кунья, Доди Лукебакио (Matthew Leckie, 77') Предупреждения: Tuta (35'), Лука Тусар (37'), Джордан Торунарига (59'), Кшиштоф Пёнтек (88'), Матеус Кунья (90')

После этого матча «Анйтрахт» поднялся на третью строчку таблицы Бундеслиги с 33 очками, «Герта» с 17 очками на 14-м месте.