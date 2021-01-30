«Болонья» — «Милан»: счет матча 1:2, обзор голов

в выездном матче 20-го тура итальянской Серии А одержал победу над— 2:1.

Уже на 25-й минуте «россонери» получили право на пробитие пенальти. К мячу подошел Златан Ибрагимович, но с его ударом справился Лукаш Скорупски. Впрочем, польский вратарь отбил мяч перед собой, а первым на добивание подоспел Анте Ребич, открывший счет.

На 55-й минуте Ибрагимович заработал еще один пенальти, но в этот раз к мячу подошел уже Франк Кессье и не промахнулся.

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович, разочарованный действиями судей, получил красную карточку.

Хозяева сократили отставание на 81-й минуте. Андреас Ольсен выполнил прострел, который спокойно замкнул Андреа Поли.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Милан 1:2 Голы: 0:1 Анте Ребич (26'), 0:2 Франк Кессье (пенальти) (55'), 1:2 Андреа Поли (82') Болонья: Лукаш Скорупски, Адама Сумаоро, Такэхиро Томиясу, Данило, Митчелл Дейкс (Родриго Паласио, 79'), Риккардо Орсолини (Andreas Skov Olsen, 68'), Николас Домингес (Маттиас Сванберг, 67'), Никола Сансоне (Эмануэл Вигнато, 67'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен (Андреа Поли, 79'), Муса Бэрроу Милан: Джанлуиджи Доннарумма, Давиде Калабрия, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Сандро Тонали (Исмаэль Беннасер, 62'), Анте Ребич (Раде Крунич, 62'), Рафаэл Леау (Марио Манджукич, 73'), Алексис Салемакерс, Франк Кессье, Златан Ибрагимович Предупреждения: Митчелл Дейкс (24'), Анте Ребич (51'), Роберто Сориано (56')

В турнирной таблице Серии А «Милан» удерживает лидерство (46 очков), «Болонья» занимает 13-е место (20 очков).