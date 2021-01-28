«Уфа» — «Спартак» Суботица: счет матча 1:2,обзор голов

Сербскийиз Суботицы обыграл(2:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

В составе «Уфы» результативным ударом на 60-й минуте игры отличился Артем Голубев.

Товарищеский матч «Уфа» (Уфа, Россия) — «Спартак Суботица» (Суботица, Сербия) — 1:2 (0:0). Гол «Уфы»: Голубев, 60 (1:1)«Уфа»: Беленов, Аликин (Йокич, 46), Сухов, Данченко (Никитин, 46), Табидзе (Морозов, 46), Иванов, Камилов, Голубев (Жамалетдинов, 61), Фольмер, Мрзляк (Кротов, 19)

29 января уфимцы завершают работу на первом УТС. Второй сбор «Уфа» пройдет вновь в Турции со 2 по 13 февраля.

Ближайший официальный матч команда Рашида Рахимова проведет против «Урала» в рамках 1/8 финала Кубка России. Эта игра состоится 20 февраля.