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    «Уфа» проиграла сербскому «Спартаку»

    «Уфа» — «Спартак» Суботица: счет матча 1:2,обзор голов

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    Сербский «Спартак» из Суботицы обыграл «Уфу» (2:1) в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.

    «Уфа»

    В составе «Уфы» результативным ударом на 60-й минуте игры отличился Артем Голубев.

    Товарищеский матч
    «Уфа» (Уфа, Россия) — «Спартак Суботица» (Суботица, Сербия) — 1:2 (0:0).
    Гол «Уфы»: Голубев, 60 (1:1)«Уфа»: Беленов, Аликин (Йокич, 46), Сухов, Данченко (Никитин, 46), Табидзе (Морозов, 46), Иванов, Камилов, Голубев (Жамалетдинов, 61), Фольмер, Мрзляк (Кротов, 19)

    29 января уфимцы завершают работу на первом УТС. Второй сбор «Уфа» пройдет вновь в Турции со 2 по 13 февраля.

    Ближайший официальный матч команда Рашида Рахимова проведет против «Урала» в рамках 1/8 финала Кубка России. Эта игра состоится 20 февраля.

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