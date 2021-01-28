ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тухель провел первый матч у руля «Челси»Тухель запаковал «Челси», не успев распаковать чемоданы
  • 13:31
    • Уткин: Как только в РПЛ будет 12 команд, все остальные начнут просто вымирать
  • 13:04
    • Крал рассказал, уйдет ли из «Спартака» этой зимой
  • 12:39
    • Шубенков отреагировал на слухи о проваленном допинг-тесте: Я никогда не использовал «запрещёнку»
  • 08:51
    • «Филадельфия» одержала победу над «Лейкерс», «Бруклин» в овертайме одолел «Атланту»
  • 07:15
    • ЦСКА отзаявил Адольфо Гайча
    Все новости спорта

    Семин: Миранчук выдерживает конкуренцию в «Аталанте»

    Футбол Аталанта Серия A Футбол Италии Кубок Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в игре с «Лацио» (3:2) в четвертьфинале Кубка Италии.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    Миранчук в этой игре стал автором победного гола.

    «Он молодец. Дал еще основание тренеру для того, чтобы играть в стартовом составе. Молодец, борется за свое будущее! Мне кажется, что у него хорошо получается.

    Я не знаю, что считают люди, но у него большая конкуренция. На сегодняшний момент он ее выдерживает», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанту» 14 матчей, в которых забил четыре мяча.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлит ли «Тоттенхэм» черную полосу «Ливерпуля»?
  • «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Неаполитанцы отомстят за неудачу в чемпионате?
  • «Наполи» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 2.55
    •
  • Очередная победа «Аякса» с крупным счетом?
  • «Аякс» — «Виллем II». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.72
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Наполи — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Аякс — Виллем II
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Алькояно — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.32
  • Прогноз на матч Торино — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Лион — Бордо
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Монреаль — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры