Семин: Миранчук выдерживает конкуренцию в «Аталанте»

Бывший главный тренер «Локомотива»поделился мнением об игре полузащитника «Аталанты»в игре с «Лацио» (3:2) в четвертьфинале Кубка Италии.

Миранчук в этой игре стал автором победного гола.

«Он молодец. Дал еще основание тренеру для того, чтобы играть в стартовом составе. Молодец, борется за свое будущее! Мне кажется, что у него хорошо получается.

Я не знаю, что считают люди, но у него большая конкуренция. На сегодняшний момент он ее выдерживает», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанту» 14 матчей, в которых забил четыре мяча.