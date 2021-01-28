Семин: Миранчук выдерживает конкуренцию в «Аталанте»

Миранчук в этой игре стал автором победного гола.
«Он молодец. Дал еще основание тренеру для того, чтобы играть в стартовом составе. Молодец, борется за свое будущее! Мне кажется, что у него хорошо получается.
Я не знаю, что считают люди, но у него большая конкуренция. На сегодняшний момент он ее выдерживает», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».
В текущем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанту» 14 матчей, в которых забил четыре мяча.
Лёша 🖤💙#AtalantaLazio #CoppaItalia #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/pFaWIGw5y0— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 27, 2021