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    У Ибрагимовича и Лукаку случился конфликт в матче Кубка Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Милан Интер
    Во время матча 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» (2:1) произошел конфликт между форвардами команд Ромелу Лукаку и Златаном Ибрагимовичем.

    Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку
    Златан Ибрагимович и Ромелу Лукаку

    В концовке первого тайма встречи защитник «россонери» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Как сообщает Sport Mediaset, швед сказал Лукаку следующую фразу: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел. На это Лукаку ответил: Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын».

    Арбитр дал обоим игрокам по желтой карточке.

    Возможно, что реплики о вуду и матери касаются высказываний владельца «Эвертона» Фарада Мошири. В 2018 году бизнесмен заявил, что Лукаку не продлил контракт с «Эвертоном» из-за вуду: Во время встречи Лукаку позвонил матери. Он сказал, что было паломничество в Африке или где-то еще, случилось вуду, и было послание, что нужно переходить в «Челси». В итоге Лукаку ушел в «Манчестер Юнайтед».

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