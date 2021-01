У Ибрагимовича и Лукаку случился конфликт в матче Кубка Италии

Во время матча 1/4 финала Кубка Италии «Интер» — «Милан» (2:1) произошел конфликт между форвардами команд

В концовке первого тайма встречи защитник «россонери» Алессио Романьоли сфолил на Лукаку, что вызвало недовольство бельгийца. Ибрагимович присоединился к спору. Как сообщает Sport Mediaset, швед сказал Лукаку следующую фразу: «Иди занимайся своим вуду-дерьмом, маленький осел. На это Лукаку ответил: Хочешь поговорить о моей матери? Сукин сын».

Арбитр дал обоим игрокам по желтой карточке.

