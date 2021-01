Защитник «Селтика»перешел в «Байер», сообщает пресс-служба клуба.

Известно, что контракт подписан до конца июня 2025 года.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨

Jeremie Frimpong joins the Werkself from @CelticFC on a 04-year deal! pic.twitter.com/Lt5Luy4QtV