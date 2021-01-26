«Челси» объявил о назначении Тухеля главным тренером

Новым главным тренером лондонского «Челси» назначен Томас Тухель, который заключил контракт на полтора года с возможностью продления.

Сообщалось, что в приглашении немецкого специалиста, который покинул «ПСЖ» в конце декабря прошлого года, был заинтересован владелец «синих» Роман Абрамович.

«Хотел бы поблагодарить руководство "Челси" за доверие ко мне и моим помощникам.

Мы все с величайшим уважением относимся к работе, проделанной Фрэнком Лэмпардом, и наследию, которое он оставил после себя в клубе.

В то же время не могу дождаться встречи со своей новой командой и участия в самой захватывающей футбольной лиге Европы.

Благодарен, что теперь стал частью семьи "Челси". Это потрясающе», — прокомментировал назначение специалист.

Welcome to Chelsea, Thomas Tuchel! ✍️🔵 #WelcomeTuchel — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 26, 2021

Ранее лондонский клуб отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда. Он возглавлял синих с лета 2019 года.

В АПЛ лондонцы одержали всего одну победу в пяти последних матчах и после 19 туров занимают 9-е место в турнирной таблице с 29 очками.

Тухель проработал в «ПСЖ» два с половиной года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Франции, по разу — Кубок страны и Кубок лиги.

В прошлом сезоне парижане дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1).