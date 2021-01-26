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    «Челси» объявил о назначении Тухеля главным тренером

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    Новым главным тренером лондонского «Челси» назначен Томас Тухель, который заключил контракт на полтора года с возможностью продления.

    Томас Тухель
    Томас Тухель

    Сообщалось, что в приглашении немецкого специалиста, который покинул «ПСЖ» в конце декабря прошлого года, был заинтересован владелец «синих» Роман Абрамович.

    «Хотел бы поблагодарить руководство "Челси" за доверие ко мне и моим помощникам.

    Мы все с величайшим уважением относимся к работе, проделанной Фрэнком Лэмпардом, и наследию, которое он оставил после себя в клубе.

    В то же время не могу дождаться встречи со своей новой командой и участия в самой захватывающей футбольной лиге Европы.

    Благодарен, что теперь стал частью семьи "Челси". Это потрясающе», — прокомментировал назначение специалист.

    Ранее лондонский клуб отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда. Он возглавлял синих с лета 2019 года.

    В АПЛ лондонцы одержали всего одну победу в пяти последних матчах и после 19 туров занимают 9-е место в турнирной таблице с 29 очками.

    Тухель проработал в «ПСЖ» два с половиной года. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Франции, по разу — Кубок страны и Кубок лиги.

    В прошлом сезоне парижане дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1).

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