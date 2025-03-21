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    Англия — Албания. Онлайн

    Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2026 Англия — Албания

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    Харри Кейн
    Сборная Англии на своем поле сыграет с Албанией в матче первого тура отборочного турнира ЧМ-2026. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Англия

    Англия не пропустила ни одного чемпионата мира с 1998 года, но на семи последних турнирах осталась без наград. Ближе всего к пьедесталу англичане были в 2018 году, заняв 4-е место.

    Сборная Англии начинает отбор к ЧМ-2026 под руководством нового главного тренера — Томаса Тухеля. Дебют немца состоится в матче против Албании. В группе также сыграют Сербия, Латвия и Андорра.

    На Евро-2024 сборная Англии дошла до финала, но уступила Испании и осталась без трофея. Затем англичане успешно выступили в Лиге наций, выиграв группу с Грецией, Ирландией и Финляндией и вернулись в Лигу А.

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    Албания

    Албания пока ни разу не выходила в финальную часть чемпионата мира. В отборе на предыдущий мундиаль 2022 года в Катаре стала третьей в своей группе, но этого оказалось недостаточно.

    На Евро-2024 сборная Албании не смогла преодолеть групповой этап: поражения от Испании и Италии, а также ничья с Хорватией оставили команду за бортом плей-офф. В Лиге наций албанцы финишировали последними в группе с Чехией, Украиной и Грузией, вылетев в Лигу C.

    Личные встречи

    Последний раз команды встречались между собой в квалификации к чемпионату мира 2022 года. В обоих матчах победу праздновала сборная Англии — 2:0 в гостях и 5:0 дома.

    Всего у англичан 6 побед в 6-ти матчах со сборной Албании.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Англия — Албания с коэффициентом 1.79.

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