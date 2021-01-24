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    «Ювентус» одержал победу над «Болоньей»

    «Ювентус» — «Болонья»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Болонья Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    «Ювентус» одержал победу над «Болоньей» в домашнем матче 19-го тура итальянской Серии А.

    Уэстон Маккенни
    Уэстон Маккенни

    Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 2:0.

    Счет на 15-й минуте открыл Артур, который получил передачу от Криштиану Роналду в центральной зоне у чужой штрафной, прицелился и в падении пробил, после чего мяч рикошетом от Йерди Схаутена залетел в угол ворот.

    На 71-й минуте «старая синьора» удвоила свое преимущество. Хуан Куадрадо навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, откуда Уэстон Маккенни точным ударом головой отправил мяч в угол ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Ювентус — Болонья 2:0
    Голы: 1:0 Артур (15'), 2:0 Уэстон Маккенни (71') Ювентус: Войцех Щенсны, Джорджо Кьеллини, Данило, Леонардо Бонуччи (Маттейс де Лигт, 78'), Артур (Адриен Рабьо, 78'), Уэстон Маккенни (Мерих Демирал, 90'), Хуан Куадрадо, Родриго Бентанкур, Деян Кулушевски (Аарон Рэмси, 79'), Криштиану Роналду, Федерико Бернардески (Альваро Мората, 69') Болонья: Лукаш Скорупски, Такэхиро Томиясу, Данило, Лоренцо Де Сильвестри (Адама Сумаоро, 46'), Митчелл Дейкс (Андреас Ольсен, 76'), Риккардо Орсолини (Родриго Паласио, 76'), Роберто Сориано, Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг (Николас Домингес, 64'), Эмануэл Вигнато (Никола Сансоне, 46'), Муса Бэрроу Предупреждения: Эмануэл Вигнато (14'), Деян Кулушевски (21'), Джорджо Кьеллини (47'), Артур (52'), Митчелл Дейкс (62')

    В турнирной таблице Серии А «Ювентус» занимает четвертое место (36 очков), а «Болонья» — 13-е (20 очков).

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