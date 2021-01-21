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    ФИФА запретит клубам Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой

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    ФИФА, УЕФА и другие континентальные конфедерации выступили с заявлением о возможном создании европейской Суперлиги.

    Джанни Инфантино
    Джанни Инфантино

    «В свете недавних спекуляций в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми европейскими клубами, мы хотели бы еще раз повторить и четко обозначить, что подобный турнир не будет признан ФИФА или соответствующей конфедерацией.

    Как следствие, любой клуб или игрок, которые будут участвовать в таком турнире, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией.

    Единственным международным клубным соревнованием ФИФА признает клубный чемпионат мира. Единственными континентальными клубными соревнованиями, признаваемыми ФИФА, являются турниры, организованные соответствующими конфедерациями.

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    • Универсальные принципы спортивных достижений, солидарности, повышения и понижения в классе, субсидиарности являются основой футбольной пирамиды, которая обеспечивает глобальный успех игры. Благодаря этим принципам футбол имеет долгую и успешную историю. Участие в международных и континентальных соревнованиях всегда должно быть завоевано на поле», — говорится в сообщении на официальном сайте ФИФА.

    Ранее появилась информация о том, что что ряд топ-клубов, включая английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», могут войти в состав участников Суперлиги.

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