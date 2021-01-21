ФИФА запретит клубам Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой

ФИФА, УЕФА и другие континентальные конфедерации выступили с заявлением о возможном создании европейской Суперлиги.

«В свете недавних спекуляций в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми европейскими клубами, мы хотели бы еще раз повторить и четко обозначить, что подобный турнир не будет признан ФИФА или соответствующей конфедерацией.

Как следствие, любой клуб или игрок, которые будут участвовать в таком турнире, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией.

Единственным международным клубным соревнованием ФИФА признает клубный чемпионат мира. Единственными континентальными клубными соревнованиями, признаваемыми ФИФА, являются турниры, организованные соответствующими конфедерациями.

Универсальные принципы спортивных достижений, солидарности, повышения и понижения в классе, субсидиарности являются основой футбольной пирамиды, которая обеспечивает глобальный успех игры. Благодаря этим принципам футбол имеет долгую и успешную историю. Участие в международных и континентальных соревнованиях всегда должно быть завоевано на поле», — говорится в сообщении на официальном сайте ФИФА.

Ранее появилась информация о том, что что ряд топ-клубов, включая английские «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», могут войти в состав участников Суперлиги.