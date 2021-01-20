«Рома» -« Специя»: счет матча 2:4, обзор голов

В 1/8 финала Кубка Италиипотерпела домашнее поражение от— 2:4 д.в.

Уже на 6-й минуте в ворота римлян был назначен пенальти, который реализовал Андрей Галабинов, а на 15-й минуте он ассистировал Риккардо Сапонара, который удвоил преимущество «Специи».

«Рома» отквитала один мяч еще до перерыва, благодаря голу Лоренцо Пеллегрини с пенальти, а на 73-й минуте Генрих Мхитарян сравнял счет.

Игра перешла в экстра-таймы, где на 107-й минуте Даньеле Верде вывел гостей вперед, а Риккардо Сапонара на 119-й минуте снял все вопросы о победителе.

Отметим, что «Рома» заканчивала матч вдевятером — на первых минутах экстра-тайма были удалены защитник Джанлука Манчини и вратарь Пау Лопес.

Футбол. Италия. Кубок Рома — Специя 2:4 Голы: 0:1 Andrey Galabinov (пенальти) (6'), 0:2 Риккардо Сапонара (15'), 1:2 Лоренцо Пеллегрини (пенальти) (43'), 2:2 Генрих Мхитарян (73'), 2:3 Daniele Verde (107'), 2:4 (119') Рома: Пау Лопес, Бриан Кристанте (Даниэл Фузато, 95'), Джанлука Манчини, Мараш Кумбула, Лоренцо Пеллегрини, Педро Родригес, Гонсало Вильяр (Жордан Верету, 69'), Бруно Перес, Леонардо Спинаццола (Рик Карсдорп, 69'), Генрих Мхитарян (Карлес Перес, 85'), Борха Майораль (Эдин Джеко, 91') Специя: Titas Krapikas, Juan Manuel Ramos (Cristian Dell'Orco, 68'), Martin Erlic, Ардиан Исмайли, Luca Vignali, Giulio Maggiore, Алессандро Дейола (Gennaro Acampora, 80'), Leo Sena (Matteo Ricci, 68'), Andrey Galabinov (Роберто Пикколи, 68'), Риккардо Сапонара, Кевин Агудело (Daniele Verde, 59') Предупреждения: Кевин Агудело (13'), Ардиан Исмайли (24'), Джанлука Манчини (51'), Cristian Dell'Orco (90'), Джанлука Манчини (91'), Лоренцо Пеллегрини (111') Удаление: Пау Лопес (92')

В четвертьфинале турнира «Специя» сыграет против «Наполи». Встреча пройдет в Неаполе 26 января.