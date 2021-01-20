«Лестер» — «Челси»: счет матча 2:0, обзор голов

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от(0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче был открыт на 6-й минуте. После розыгрыша углового Онинье Ндиди получил передачу на линии чужой штрафной по центру и мощным ударом с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку ворот.

А на 41-й минуте, после длинной передачи от центра поля в штрафную «Челси» Варди в борьбе с Рюдигером не добрался до мяча, но Джеймс Мэддисон был первым на отскоке и ударом в касание отправил мяч точно в цель.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Челси 2:0 Голы: 1:0 Вильфред Ндиди (6'), 2:0 Джеймс Мэддисон (41') Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Весли Фофана, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Айосе Перес, 76'), Марк Олбрайтон (Рикарду Перейра, 77'), Харви Льюис Барнс, Вильфред Ндиди, Джейми Варди (Келечи Ихеаначо, 88') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Бен Чилвел, Рис Джеймс, Кристиан Пулишич, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои (Тимо Вернер, 68'), Кай Хаверц (Хаким Зиеш, 67'), Тэмми Абрахам Предупреждения: Кай Хаверц (29'), Матео Ковачич (52'), Весли Фофана (85'), Хаким Зиеш (89')

«Лестер» набрал 38 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 29 очками расположился на восьмом месте.