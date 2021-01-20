ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПланы на зиму: «Спартак»
  • 01:06
    • «Лестер» обыграл «Челси» и вышел в лидеры АПЛ
  • 00:30
    • Дортмундская «Боруссия» уступила «Байеру»
  • 00:21
    • Рауль заразился коронавирусом
  • 23:32
    • Малафеев госпитализирован с поражением легких из-за коронавируса
  • 21:51
    • ЦСКА вырвал победу у «Спартака»
    Все новости спорта

    «Лестер» обыграл «Челси» и вышел в лидеры АПЛ

    «Лестер» — «Челси»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол АПЛ Футбол Англии Лестер Сити Челси Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Лондонский «Челси» потерпел гостевое поражение от «Лестера» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 6-й минуте. После розыгрыша углового Онинье Ндиди получил передачу на линии чужой штрафной по центру и мощным ударом с рикошетом от штанги отправил мяч в сетку ворот.

    А на 41-й минуте, после длинной передачи от центра поля в штрафную «Челси» Варди в борьбе с Рюдигером не добрался до мяча, но Джеймс Мэддисон был первым на отскоке и ударом в касание отправил мяч точно в цель.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Лестер — Челси 2:0
    Голы: 1:0 Вильфред Ндиди (6'), 2:0 Джеймс Мэддисон (41') Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Весли Фофана, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон (Айосе Перес, 76'), Марк Олбрайтон (Рикарду Перейра, 77'), Харви Льюис Барнс, Вильфред Ндиди, Джейми Варди (Келечи Ихеаначо, 88') Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Бен Чилвел, Рис Джеймс, Кристиан Пулишич, Матео Ковачич, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои (Тимо Вернер, 68'), Кай Хаверц (Хаким Зиеш, 67'), Тэмми Абрахам Предупреждения: Кай Хаверц (29'), Матео Ковачич (52'), Весли Фофана (85'), Хаким Зиеш (89')

    «Лестер» набрал 38 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 29 очками расположился на восьмом месте.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Быстрый гол? Конечно же, да!
  • «Сабаил» — «Нефтчи». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
  • Станет ли визит «Сан-Антонио» в Сан-Франциско успешным?
  • «Голден Стэйт» — «Сан-Антонио». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сумеет ли «Финикс» выиграть у нестабильного «Хьюстона»?
  • «Хьюстон» — «Финикс». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Супер-бонус новым игрокам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.12
  • Экспресс дня 20 января
  • Сегодня в 23:15
    •  1.61
  • Прогноз на матч Сабаил — Нефтчи
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хьюстон — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Сан-Паулу — Интернасьонал
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч АЕК — Аполлон Смирнис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Гремио — Атлетико Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 01:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алькояно — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ювентус — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры